В США появился истребитель, способный нести ядерное оружие Breaking Defense: истребитель F-35A сертифицировали для несения ядерного оружия

Фото: South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-35A

Американский истребитель-бомбардировщик F-35A получил сертификацию на применение ядерного оружия, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на представителя программы производства самолета Расса Гомере. По его словам, сертификат, выданный только на термоядерную бомбу B61-12, был получен еще 12 октября 2023 года, хотя изначально предполагалось, что этот процесс завершится в январе.

F-35A — это первый самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа (истребитель или бомбардировщик), достигшая этого статуса с начала 1990-х годов. Эта работа по ядерной сертификации F-35 является кульминацией более 10 лет интенсивных усилий всей атомной промышленности, которая объединяет 16 различных государственных и отраслевых заинтересованных сторон, — сообщил Гомере.

Сертификат не распространяется на вариант истребителя вертикального взлета и посадки F-35B, а также на палубную версию F-35C. Представитель программы производства F-35A отказался разглашать сведения о самолетах двойного назначения в странах НАТО, сославшись на политику раскрытия информации США.

Первый серийный образец термоядерной бомбы B61-12 был выпущен в США в ноябре 2021 года. Она является модернизированным вариантом атомной бомбы B61, принятой на вооружение в 1968 году. Новый боезаряд идет на смену модификациям B61-3, B61-4 и B61-7.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не используют истребители F-35 на территории Украины. Перед этим министр обороны Сингапура Нг Энг Хен утверждал, что американские военные применяют эти многоцелевые самолеты для поиска позиций российских систем ПВО в зоне специальной военной операции.