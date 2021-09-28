У разведчика США в Сербии выявлен «гаванский синдром»

Сотрудник американской разведки, служивший в Сербии, был эвакуирован на родину по причине появления у него неврологических приступов, напоминающих по симптомам так называемый «гаванский синдом». Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информацию американских чиновников.

По данным источников газеты, инцидент на Балканах может считаться показателем того, что на американских госслужащих совершается, предположительно, всё больше атак как за пределами США, так и внутри страны. Сербский случай стал поседним на сегодняшний день в ряду инцидентов, рассматриваемых Штатами как нападения на своих разведчиков и дипломатов.

Так, по словам профессора неврологии в Джорджтаунском университете Джеймса Джордано, консультировавшего правительство страны по «гаванскому синдрому», за последние 60-90 дней поступало большое число сообщений о других сходных случаях. Сведения эти профессор называет достоверными, поскольку они содержат «проверенные показатели здоровья».

По информации американскихъ чиновников, случаи «гаванского синдрома» вызывают проблемы со здоровьем и вызывают всё больше разочарования у представителей властей. Отмечается, что разведчики и дипломаты стали всё более неохотно соглашаться на иностранные командировки.

Проявления «гаванского синдрома» были зафиксированы у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах. Схожие симптомы наблюдались у дипломатов в КНР в 2018 году. Предполагалось, что люди подверглись воздействию звукового оружия, что обернулось долговременными последствиями для здоровья.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может стоять за появлением «гаванского синдрома».