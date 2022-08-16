У первой леди США диагностировали COVID-19

Фото: White House/via Globallookpress.com

Джилл Байден

У первой леди США Джилл Байден диагностировали COVID-19, говорится в заявлении Элизабет Александр, директора по связям с общественностью супруги американского лидера. В своем Twitter она уточнила, что у Джилл умеренные симптомы, однако в течение пяти дней ей придется находиться на изоляции.

После получения отрицательного теста на COVID-19 в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды. Она вновь получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным, — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что первая леди США дважды вакцинировалась и получала две бустерные прививки от коронавируса. Ей назначен курс препарата Paxlovid.

В настоящее время Джилл Байден находится в частной резиденции в штате Южная Каролина. Предполагается, что она сможет вернуться домой только после того, как сдаст два теста на COVID-19 и результаты обоих будут отрицательными.

В июле коронавирусом переболел супруг Джилл Джо Байден. Лечащий врач американского лидера сообщал, что у президента наблюдаются насморк, сильная утомляемость и кашель. Кроме того, у главы Белого дома неоднократно поднималась температура.