«У нас толстая кожа»: Псаки оценила слова Путина о Шерхане и Табаки

https://static.news.ru/photo/f098fe8e-a2d6-11eb-9a62-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки не воспринимают на свой счёт прозвучавшую во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию критику в отношении Запада, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом [России Владимиром] Путиным персонально. У нас толстая кожа, — отметила представитель Вашингтона.

Таким образом она прокомментировала фрагмент речи Путина, где он сравнил некоторые страны с шакалами Табаки, «крутящимися вокруг» тигра Шерхана, имея в виду персонажей из сборника рассказов британского писателя Редьярда Киплинга «Книга джунглей».

Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин посоветовал странам Запада не переступать красную черту в отношениях с РФ. По словам главы государства, у РФ есть национальные интересы, которые она будет твёрдо отстаивать в рамках международного права, а с теми, кто отказывается принимать этот факт, она найдёт путь отстоять их. Президент подчеркнул, что против РФ не прекращаются недружественные акции, в том числе вводятся незаконные санкции в экономике.

Российский лидер также предупредил, что на любые угрозы безопасности граждан, на любые провокации «ответ России будет быстрым, асимметричным и жёстким». При этом Путин добавил, что РФ хочет иметь хорошие отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время, «мягко говоря, не складываются».