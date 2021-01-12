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ФБР штампует дела после погрома в Капитолии

00:40, 13 января 2021
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) завело более 160 дел после вторжения сторонников уходящего президента США Дональда Трампа в здание конгресса. Об этом заявил заместитель главы регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно.

За шесть дней мы открыли более 160 дел, и это лишь вершина айсберга, — цитирует силовика ТАСС.

Д'Антуоно призвал американцев, которые были участниками штурма Капитолия, добровольно явиться в спецслужбу для дачи показаний.

Я хочу подчеркнуть, что у ФБР долгая память и длинные руки. Даже если вы покинули округ Колумбия, агенты ФБР из наших региональных отделений уже стучатся в ваши двери, если выяснилось, что вы были участниками незаконных действий на Капитолийском холме, — отметил он.

Анонсировал резкое увеличение открытых дел на участников штурма исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин.

Числа возрастут в геометрической прогрессии. Я ожидаю, что они возрастут до сотен в предстоящие недели. Мы уже предъявили обвинения по 70 делам, — уточнил Шервин.

При этом о предстоящих 6 января беспорядках в Капитолии представительство ФБР в Виргинии знало за день до событий, сообщает Washington Post. Представительство спецслужбы в Норфолке, найдя в Интернете призывы к беспорядкам, составило отчёт и распространило его среди других бюро, поэтому ФБР в Вашингтоне знало о планируемом штурме ещё 5 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа. Такое своё мнение он высказал в телефонном разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. Об этом сообщает Axios. Издание со ссылкой на источники отмечает, что Маккарти старался возразить Трампу, заявляя, что беспорядки устроили сторонники хозяина Белого дома.

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