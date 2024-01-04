Стало известно, какие тайны Трампа унес умерший в США миллионер-педофил NYP: у Эпштейна могли быть данные, способные изменить выборы 2016 года в США

Покойный американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле сексуслугами и связях с несовершеннолетними, хранил тайны, которые могли сорвать выборы президента США в 2016 году, пишет The New York Post. Как рассказал брат предпринимателя Марк, голосование могли отменить, если б тот рассказал все, что знает о Дональде Трампе, а также Билле и Хиллари Клинтонах.

При этом Марк не стал приводить никаких подробностей, поскольку сам не владеет этими данными. Издание напомнило, что и Трамп, и семья Клинтонов «так или иначе вращались в кругах Эпштейна». В частности, Трамп в 1990-е годы семь раз летал на частном самолете Эпштейна, а Билл Клинтон был другом Джеффри Эпштейна, финансист неоднократно посещал Белый дом во время его президентского срока.

Ранее раскрытые судебные документы подтвердили, что в списках гостей миллионера-педофила Джеффри Эпштейна значатся имена многих известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. Среди них экс-президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш — старший и Джордж Буш — младший, сенатор Линдси Грэм и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также в документах не менее 40 раз появляется Дональд Трамп.

В мае американский миллиардер Илон Маск заявил, что он никак не связан с Эпштейном и потому не имеет отношения к иску властей Американских Виргинских островов против одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase. Последний обвиняется в помощи финансисту в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. До этого отмечалось, что вызов Маска в суд обосновывался тем, что Эпштейн «мог ссылаться или ссылался» на предпринимателя в ходе взаимодействия с банком.