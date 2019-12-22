Фото: Xinhua/Global Look Press

Инцидент со стрельбой в Чикаго, жертвами которой стали 13 человек, прокомментировали в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Данных о наличии граждан России в числе пострадавших к настоящему моменту не поступало, говорится в сообщении представительства в Twitter.

Как писал NEWS.ru, ЧП произошло в одном из жилых домов во время вечеринки. Полиция Чикаго уточняет количество раненых. Сведений о подозреваемых в стрельбе и их задержании пока нет.

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