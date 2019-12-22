Инцидент со стрельбой в Чикаго, жертвами которой стали 13 человек, прокомментировали в генконсульстве России в Нью-Йорке.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Данных о наличии граждан России в числе пострадавших к настоящему моменту не поступало, говорится в сообщении представительства в Twitter.
В связи с информацией о массовой стрельбе в одном из районов города Чикаго (штат Иллинойс) Генконсульство России в Нью-Йорке устанавливает все обстоятельства этого происшествия. На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало.