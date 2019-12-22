https://static.news.ru/photo/89e54c74-24d3-11ea-8ecf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Инцидент со стрельбой в Чикаго, жертвами которой стали 13 человек, прокомментировали в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Данных о наличии граждан России в числе пострадавших к настоящему моменту не поступало, говорится в сообщении представительства в Twitter.

В связи с информацией о массовой стрельбе в одном из районов города Чикаго (штат Иллинойс) Генконсульство России в Нью-Йорке устанавливает все обстоятельства этого происшествия. На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 22 декабря 2019 г.

Как писал NEWS.ru, ЧП произошло в одном из жилых домов во время вечеринки. Полиция Чикаго уточняет количество раненых. Сведений о подозреваемых в стрельбе и их задержании пока нет.