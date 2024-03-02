У берегов Аляски был найден разведывательный воздушный шар CNN: рыбаки обнаружили у берегов Аляски разведывательный воздушный шар

Фото: NASA Earth/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экипаж рыболовецкого судна обнаружил и поднял на борт у берегов Аляски, вероятно, разведывательный воздушный шар, информирует телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Находку в ближайшие выходные передадут сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР).

Неопознанный объект после отправят в лабораторию ведомства в штате Вирджиния для изучения. Рыбаки сделали снимки воздушного шара и переслали их в федеральные службы.

По данным источников, находка может оказаться вовсе не тем объектом, о котором идет речь. В то же время сотрудники ФБР, по предварительной версии, видят в нем сходство с воздушными шарами, которые используются другими странами в наблюдательных целях. Ведомство официально не комментировало инцидент.

Ранее силы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили высотный аэростат над штатом Юта. По имеющимся данным, объект не представлял угрозы для национальной безопасности США и находился на высоте 13,1–13,7 км.

До этого глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли передавал, что китайский аэростат, который минувшей зимой сбили в американском воздушном пространстве, не собирал разведданные и не передавал их в КНР. По словам генерала, аппарат просто сбился с курса из-за сильного ветра.