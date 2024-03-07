У Байдена стало на одного конкурента меньше в предвыборной гонке Демократ Филлипс объявил о выходе из президентской гонки и поддержал Байдена

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Дин Филлипс

Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии штата Миннесота Дин Филлипс сообщил о выходе из президентской гонки. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Twitter (X). Он также поддержал действующего американского президента Джо Байдена. В эфире WCCO Radio Филлипс отметил, что баллотировался в конгресс и пытался податься в президенты США, чтобы противостоять экс-главе Белого дома Дональду Трампу

Я приостанавливаю свою кампанию и прямо сейчас выступаю в поддержку президента Байдена, — написал американский политик.

Выборы президента США состоятся в ноябре. На текущий момент из гонки вышли губернатор Флориды Рон Десантис, экс-вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и ряд других политиков.

В марте бывший постпред США при ООН Никки Хейли объявила, что покидает президентскую гонку. Она была основным конкурентом Трампа на праймериз республиканцев. Теперь бывший президент США стал единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты от партии.

Ранее стало известно, что в США партия под названием No Labels намерена выдвинуть кандидата в президенты на осенних выборах. 800 делегатов движения 8 марта проголосуют за запуск президентской кампании и начнут отбор потенциальных кандидатов.