Тюрьма озолотила порномодель из США

Фото: Социальные сети

Эбби Ньюман

Порномодель из США рассказала, что разбогатела благодаря попаданию в тюрьму, пишет Daily Mail. Фото девушки при аресте — так называемые магшоты — «завирусились» в Сети, после чего она решила монетизировать момент славы. Однажды откровенный контент принес ей $24 тысячи за одну неделю.

Отмечается, что 28-летняя Эбби Ньюман из штата Алабама в 2023 году дважды попадала в тюрьму: за магазинную кражу и хулиганству. В результате ее фотографии из полицейских участков «слили» на портал с «красивыми преступниками». Выйдя из тюрьмы, американка обнаружила, что на ее соцсети подписалось большое количество людей.

После выкидыша я пошла по темному пути депрессии. У меня ПРЛ [пограничное расстройство личности] и посттравматическое стрессовое расстройство. Я не принимала лекарства, так что была не в себе, — поделилась Ньюман о причинах попадания в тюрьму.

После освобождения девушка зарегистрировалась на сайте, где смогла продавать откровенные фото и видео со своим участием. Она назвала случившееся благословением и вторым шансом. По словам Ньюман, новая работа помогла ей погасить долги и зажить комфортной жизнью со своей маленькой дочерью.

Ранее стало известно, что известная британская чемпионка мира по конькобежному спорту Элиз Виктория Кристи бросила спорт и стала моделью эротического жанра. Она заявила, что до этого решения страдала от алкоголизма, а теперь она счастлива. По ее словам, из-за финансовых трудностей она работала на трех работах, продала дом и жила в машине.