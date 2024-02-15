Тысячи машин Porsche и Bentley конфисковали в США FT: в США конфисковали тысячи машин Porsche и Bentley из-за китайской детали

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

В США конфисковали тысячи автомобилей бренда Porsche, Bentley и Audi после того, как концерн Volkswagen, который владеет Porsche, обнаружил деталь китайского производителя, вероятно, нарушавшего законы о применении принудительного труда, сообщает Financial Times. По данным источников издания, автопроизводитель отложил поставку до конца марта.

Как стало известно изданию, концерн заменит электронный компонент, который прибыл из «западного Китая». При этом уточняется, что Volkswagen Group не было известно о происхождении детали — ее получили от косвенного поставщика. Автопроизводитель сразу же уведомил власти США об обнаружении компонента, как только получил соответствующие сведения.

Как только мы получили информацию об обвинениях в отношении одного из наших субпоставщиков, мы начали расследование этого вопроса. Мы проясним факты, а затем предпримем соответствующие шаги. Они также могут включать прекращение отношений с поставщиками, если наши расследования подтвердят серьезные нарушения, — заявили в компании.

МИД КНР ранее выступил против внесения китайских компаний в санкционный список США из-за якобы использования принудительного труда в Синьцзяне. В Пекине неоднократно отмечали, что сведения являются ложными и призваны очернить Китай.

Ранее немецкая компания Daimler Truck, входящая в структуру Mercedes-Benz Group, продала свою долю в КамАЗе. Речь идет о 15% акций, при этом точная сумма сделки неизвестна. Компания была последним крупным западным инвестором, остававшимся в российской автопромышленности.