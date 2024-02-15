Ракета-носитель Falcon 9 с лунным лендером Odysseus стартовала в США SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с лунным лендером Odysseus

Фото: Senior Airman Samuel Becker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с группой новых американских спутников отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, сообщила компания — разработчик носителя SpaceX. Аппарат оснащен лунным лендером Odysseus, созданным компанией Intuitive Machines по контракту с NASA.

Запуск Falcon 9 был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал с миссией IM-1 14 февраля в 17:30 по восточному времени США (15 февраля в 01:30 мск). В SpaceX добавили, что первая ступень ракеты приземлилась на посадочную площадку 1, завершив 18-й запуск и посадку этой ракеты-носителя.

Как сообщили ранее в NASA, на борту зонда к земному спутнику отравятся несколько научно-технических разработок космического ведомства, а также грузы частных клиентов Intuitive Machines.

В начале января сообщалось, что SpaceX выполнила первый в 2024 году запуск ракеты Falcon 9, доставив на орбиту 21 спутник Starlink. При этом шесть аппаратов поддерживают технологию Direct to Cell (DTC), позволяющую подключать к ним напрямую обычные смартфоны без каких-либо модификаций.