«Тяжелая правда»: в США назвали «необходимую жертву» ради мира с Россией Responsible Statecraft: ради мира с РФ Западу придется отменить все санкции

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Западные санкции против России потерпели полный провал, заявила аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft. По мнению эксперта, ограничения нужно отменить, чтобы наладить отношения с Москвой, и это является «тяжелой правдой» для Европы.

Странам Запада необходимо признать тяжелую правду: санкции (и замороженные активы России) могут стать необходимой жертвой во время переговоров по заключению мира с Россией, — отметила журналист.

Ранее стали известны подробности очередного, 12-го пакета санкций ЕС в отношении России. Так, союз собирается ввести торговые ограничения на общую сумму $5,3 млрд. Кроме того, в санкционный список будут внесены более 100 физических и 40 юридических лиц, связанных с РФ. ЕС намеревается «ограничить возможности Кремля кормить свою военную машину», поэтому рестрикции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию. Будут ограничены выдача лицензий на ПО и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что общие потери ЕС от антироссийских санкций составили около $1,5 трлн. По его словам, речь идет как о принятых ограничениях, так и об экономических последствиях сворачивания сотрудничества с Россией после начала спецоперации на Украине. Объем торговли между РФ и ЕС снизился до €200 млрд, хотя в 2023 году мог составить примерно €700 млрд.