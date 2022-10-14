«Ты кто такой?»: американский ведущий раскритиковал Зеленского Ведущий Fox News раскритиковал Зеленского за регулярное требование у США денег

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Американский телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что глава государства обвинил Запад в недостаточном финансировании Киева. Американца возмутил тот факт, что «какой-то иностранец в футболке» просит у Соединенных Штатов финансовой поддержки.

Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой? — высказался Карлсон.

Ведущий считает, что представители Демократической и Республиканской партий США провоцируют «бессмысленную войну с Россией». Помимо этого, они некорректно называют спонсирование Киева гуманитарной поддержкой, добавил телеведущий.

Гуманитарная помощь? Вы смотрели на отчеты? Нет! Это настоящее военное спонсирование! — высказался он.

Карлсон — американский политический обозреватель, придерживающийся консервативных взглядов. Он ведет собственную передачу на Fox News под названием Tucker Carlson Tonight.

Ранее ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи заявила, что американский президент Джо Байден превратил США в «бездонную» копилку для Киева. По мнению журналистки, лидер Соединенных Штатов совершил череду политических ошибок, идя на поводу у Китая и постепенно превращая страну в «половую тряпку» для Украины.

12 октября стало известно, что Байден обратился к Зеленскому с требованием прекратить жаловаться на недостаточную американскую поддержку, так как Киев может лишиться денежной помощи Вашингтона. Американский лидер указал на то, что ему будет сложно просить конгресс о деньгах, если Киев покажется неблагодарным.