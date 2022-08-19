Ты какой-то не такой: в США растет недовольство агрессивными трансгендерами Американские родители не хотят, чтобы школьники занимались спортом вместе со сверстниками непонятной половой ориентации

Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская родительская общественность накануне начала нового учебного года взбудоражена сообщениями из штата Юта, где разразился нетипичный для этой толерантной страны скандал вокруг половой принадлежности некоторых школьников. Подростки, которые поменяли пол, составляют ничтожные доли процента населения; однако всё больше американцев находят несправедливым, что их «нормальных» детей задвигают во всех областях в угоду непонятному и агрессивному меньшинству. NEWS.ru выясняет, чего опасаются американские матери и отцы и не начнут ли на входе в школы США заглядывать детям в трусы.

Искра, из которой начинает в общенациональном масштабе разгораться пламя очередной «охоты на ведьм», вспыхнула после заурядных спортивных соревнований в одной из заурядных школ тоже вполне заурядного штата Юта. Родители там заподозрили, что одна из спортсменок на самом деле является переодетым мальчиком — слишком уже её атлетические показатели выбивались из ожидаемых от школьницы своего возраста и пола.

Родители одноклассников этой девочки обратились в Utah High School Athletic Association (Ассоциацию школьного спорта Юты), требуя провести расследование и определить, относится ли юная чемпионка на самом деле к тому полу, к которому формально приписана.

У нас вызывает недоумение, что некоторые спортсменки вообще не похожи внешне на девушек, — пишут эти родители в жалобе.

Необычное требование родителей дошло до Законодательного собрания штата Юта, где в четверг конгрессмены собрались на специальное заседание с единственным вопросом в повестке: выработать четкую политику в отношении детей, поменявших пол.

Законодатели Юты, где преобладают республиканцы, в марте нынешнего года уже приняли документ, запрещающий трансгендерам принимать участие в спортивных состязаниях. Однако на это решение было наложено вето губернатором штата Спенсером Коксом, который хотя и принадлежит к той же Республиканской партии, но счел такое решение дискриминацией в отношении секс-меньшинств.

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Кокс при этом попросил нетрадиционных подростков не принимать позицию законодателей как признание какой-то их, школьников, неполноценности, объяснив, что такой запрет является элементом политической борьбы и лично к ним ни у кого из взрослых нет претензий.

Ютские конгрессмены не сдались и 1 июля преодолели вето, набрав необходимые для этого две трети голосов законодательного собрания. Юта, таким образом, стала 11-м штатом, где начиная с 2020 года приняты аналогичные запреты (во всех них большинство законодателей принадлежат к Республиканской партии). Еще в 20 штатах подобные запреты находятся на стадии рассмотрения. В пятницу аналогичный запрет отправлен законодателями на подписание губернатору штата Индиана.

Законодательство Юты на данный момент прямо запрещает «биологическим мужчинам» участвовать в спортивных мероприятиях в составе женских команд. По закону пол ребенка определяется при рождении и не может быть юридически изменен на протяжении всей дальнейшей жизни человека, даже если тот провел операцию по изменению пола. По мнению законодателей (и вообще оппонентов участия трансгендеров в спортивной жизни), в противном случае это будет несправедливым по отношению к «цисгендерам» (то есть обычным девочкам и девушкам), которые никогда не смогут победить «гендерных перебежчиков» на состязаниях.

Мальчики от природы могут быстрее бегать, выше прыгать и дальше бросать мяч, чем девочки из той же возрастной группы. Разрешить тем, кто был рожден мальчиком, на равных соревноваться с теми, кто рожден девочками, было бы нечестной игрой, — объяснил позицию законодателей сенатор-республиканец Курт Брамбл.

Первоначально законодатели также предлагали учредить специальную межшкольную комиссию, которая определяла бы в спорных случаях, допускать данного подростка к состязаниям или нет, на основании половой принадлежности. Однако в ходе обсуждения конгрессмены, предложившие эту инициативу, не набрали нужного количества сторонников. Их противники, призвавшие на помощь экспертов по делам ЛГБТ из движения Equality Utah, доказали, что процесс проверки пола ребенка будет неминуемо унизительным и травматичным для детской психики. Законодатели и эксперты сошлись на том, что проверки будут осуществляться исключительно документально, путем поднятия архивных сертификатов о рождении ребенка.

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Американские борцы за права ЛГБТ (впрочем, как и их консервативные оппоненты) признают, что случаи, подобные скандалу в Юте, единичны и по большому счету не стоят того шума, который возникает вокруг каждого из них. По статистике, один трансгендер приходится на несколько сотен тысяч нормальных людей. В той же Юте из 85 тысяч школьников-спортсменов о своей трансгендерности объявили только четверо.

Однако ЛГБТ-активисты, как и губернатор Юты, понимают, что речь идет о большой политике, в которой необычные дети играют только роль пешек. Например, в Айове инициаторы аналогичного запрета обосновывают его тем, что борьба вокруг прав ЛГБТ является «частью культурной войны» между защитниками традиционных ценностей и «отменщиками» в американском обществе.

Конкретно в Юте у борцов за права трансгендеров остается последний инструмент — оспорить решение законодателей в суде сперва штата (как это ранее успешно сделали адвокаты ЛГБТ в штатах Айдахо и Западная Вирджиния), а в случае неудачи и там — в федеральном суде.

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Гендерная тема в последние несколько лет превратилась в поле боя той самой культурной войны, которая ведется в американском обществе со всё нарастающим ожесточением. Только в этом году в 42 штатах были приняты законы, так или иначе затрагивающие гендерные вопросы: права секс-меньшинств, допустимость абортов, причем в подавляющем большинстве эти законы носят именно ограничительный характер, что указывает на то, что консерваторы отошли от первоначального шока и поднялись в контрнаступление против «отменщиков Америки», сказал NEWS.ru американист Владимир Васильев.

Мы в самом деле являемся свидетелями резкого и стремительного «покраснения» Америки, возвратной волны социального консерватизма после периода, когда правые пребывали в растерянности из-за ухода Трампа из Белого дома, и особенно после событий 6 января 2021 года. Левые либералы переходят в оборону не только на политическом, но и на культурологическом фронте. То, что десятки штатов принимают законы по ограничению прав трансгендеров, это в том числе позитивная реакция на решение Верховного суда по запрету абортов. Мы видим, что традиционалисты воспрянули духом на всех уровнях. Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Примечательно, что сами родители мальчика-девочки, из-за которой разгорелся скандал, узнали об этом только из прессы на этой неделе — никто не удосужился известить их о том, что по поводу половой принадлежности их ребенка уже несколько недель проводится расследование на уровне штата с участием крупных политических фигур.