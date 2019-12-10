https://static.news.ru/photo/4a9078de-1ab8-11ea-9e67-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Газета The Washington Post опубликовала материалы расследования генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана Джона Сопко, в котором объяснялось, почему Вашингтон не может победить в Афганистане.

В течение 18 лет военных действий в Афганистане высокопоставленные чиновники США делали заведомо ложные заявления и скрывали очевидный факт невозможности выиграть эту войну, — подчёркивает TWP.

По их данным, американское военное командование искажало данные, чтобы у американцев сложилось впечатление об удачной военной операции США.

Пентагон, Госдеп и Агентство США по международному развитию затратили около $950 млрд на военную операцию в Афганистане. Однако в этой стране царствовала коррупция, из-за чего американские средства расходовались неэффективно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Пентагон приступил к разработке плана оперативного вывода американского военного контингента с территории Афганистана на случай, если такое решение примет президент США Дональд Трамп. Комплекс мер Минобороны намерено выработать в кратчайшие сроки.