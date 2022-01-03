Twitter заблокировал вирусолога, выступавшего против массовой вакцинации

Социальная сеть Twitter заблокировала личный аккаунт американского вирусолога Роберта Мэлоуна без возможности восстановления, сообщает Telegram-канала Readovka. Официальная причина — «неоднократные нарушения политики дезинформации о COVID-19». Известно, что Мэлоун, у которого было полмиллиона подписчиков, был противником принудительной массовой вакцинации, и в особенности детей.

Мэлоун провёл параллели между данной ситуацией и Германией 1920–1930-х годов, заявив, что общество находится в состоянии массового психоза.

В те годы у немцев было очень умное, высокообразованное население, и они сходили с ума, — приводит его слова издание.

Вирусолог стал популярен из-за своего несогласия с требованиями правительства о вакцинации. Подобные требования, по его словам, полностью игнорируют биоэтику и несовместимы с Нюрнбергским кодексом. Он заявлял, что недостаточно квалифицированных тестов, чтобы оправдать массовую вакцинацию, особенно детей.

Ранее соцсеть также навсегда заблокировала аккаунт конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии США, обвинив её в распространении дезинформации о коронавирусе. До этого ей неоднократно выносили предупреждения и приостанавливали действие аккаунта.