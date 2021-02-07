Twitter заблокировал аккаунт основателя ультраправого сайта Gateway Pundit

https://static.news.ru/photo/9572449c-696b-11eb-a23e-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Администрация Twitter заблокировала на постоянной основе аккаунт Джима Хофта, являющегося основателем и главным редактором ультраправого сайта Gateway Pundit. Ресурс получил известность в том числе из-за распространения конспирологических теорий.

Gateway Pundit публиковал сведения и распространял утверждения экс-президента США Дональда Трампа о фальсификациях, которые якобы имели место на выборах главы государства, пишет издание Hill. Кроме того, сайт поддерживал Трампа в ходе президентской кампании 2016 года, после чего он предоставил корреспонденту Gateway Pundit в Вашингтоне аккредитацию в Белом доме.

В Twitter блокировку аккаунта Хофта объяснили неоднократными нарушениями правил социальной сети, которые запрещают публикацию записей «в целях манипулирования или вмешательства в выборы или другие гражданские процессы». По данным издания, последние записи Хофта приходятся на 29 января. В них он активно критиковал ограничительные меры, введённые против коронавируса, а также писал о нелегитимности прошедших в США президентских выборов.

Как сообщал NEWS.ru, социальные сети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина. В информационном сообщении принадлежащей ему компании «Конкорд» утверждается, что причиной блокировки стал один из недавних постов Пригожина, где он в саркастической манере прокомментировал отмену президентом США Джо Байденом запрета на службу в армии трансгендеров.