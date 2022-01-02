Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен США за фейки о COVID-19

Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала личный аккаунт конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии США, обвинив её в распространении дезинформации о коронавирусе, сообщает РИА Новости. Ранее соцсеть уже неоднократно выносила ей предупреждения и приостанавливала действия аккаунта. В то же время её рабочая страница в Twitter остаётся доступной.

Мы навсегда заблокировали указанный вами аккаунт @mtgreenee за неоднократные нарушения нашей политики дезинформации о COVID-19, — говорится в заявлении Twitter.

Сейчас доступен рабочий аккаунт конгрессвумен @RepMTG.

Ранее ряд публикаций политика о коронавирусе и вакцинах против него Twitter помечал как «вводящие в заблуждение». В итоге Грин предупредили, что её страница будет заблокирована навсегда, если она продолжит распространять ложную с точки зрения политики соцсети информацию.

Ранее Грин предложила объявить импичмент президенту США Джо Байдену. По мнению политика, есть минимум две причины для лишения Байдена должности — это злоупотребление властью и готовность использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену, считает парламентарий.