https://static.news.ru/photo/13e8ee5e-620e-11ea-829f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новая политика Twitter по борьбе с недостоверной информацией впервые коснулась ленты американского президента Дональда Трампа. Фейком признали сообщение и видеоролик сотрудника Белого дома Дэна Скавино, которым поделился с подписчиками Трамп.

Соцсеть пометила твит президента предупреждением о том, что «видео подверглось манипуляциям».

Ролик смонтирован из выступления кандидата-демократа Джо Байдена <...> таким образом, что Байден говорит: «Мы можем лишь переизбрать Трампа», — сообщает РИА Новости.

Новая политика Twitter заработала с 5 марта. Соцсеть решила бороться с монтажом, комбинированием и подделкой аудиовизуальных файлов, информация в которых может быть социально или политически важной.

Как писал NEWS.ru, по итогам праймериз 4 марта Байден оказался главным претендентом на участие в избирательной кампании от Демократической партии. Он победил в 10 из 14 штатов.