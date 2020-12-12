Twitter случайно отключил функции спорных записей Дональда Трампа

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Компания Twitter нечаянно отключила на короткий срок функции записей действующего президента США Дональда Трампа, которые ранее администрация соцсети признала вызывающими сомнения или недостоверными. Пользователи социальной сети не могли ставить «лайки», отвечать и делиться этими записями.

Мы по недосмотру ограничили возможность взаимодействия с маркированным «твитом», который вы упомянули. Эта мера была отменена, — цитирует Reuters представителя Twitter.

Ранее администрация социальной сети обозначила маркировкой «твит» Дональда Трампа, в котором он в очередной раз заявил о своей победе на президентских выборах в США и утверждал, что победил кандидата от Демократической партии Джо Байдена по количеству набранных голосов.

Руководство Twitter ужесточило политику в отношении дезинформации перед началом выборов главы государства в США. Пользователям было запрещено говорить о победе кого-либо из кандидатов до официального сообщения. «Твиты», нарушавшие эти правила, удалялись.

Как сообщал NEWS.ru, представители Facebook высказались относительно исков в отношении компании со стороны генеральных прокуроров 46 штатов и Федеральной торговой компании США. Расследования проводились в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства. Указанные иски в Facebook назвали «пересмотром истории».