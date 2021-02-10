Twitter не позволит Трампу восстановить заблокированный аккаунт

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Сервис микроблогов Twitter не станет восстанавливать доступ к платформе экс-президенту США Дональду Трампу, даже если тот будет вновь баллотироваться на высший пост страны или победит на выборах в будущем. Об этом заявил вице-президент компании Нед Сигал.

Политика Twitter такова, что если аккаунт пользователя заблокирован, то он не может быть восстановлен независимо от статуса человека, напомнил представитель сервиса.

Кроме того, подчеркнул Сигал, правила соцсети нацелены на то, чтобы люди не призывали к насилию.

Если кто-либо делает это, он будет удалён, и наши правила не дают ему возможности вернуться, — цитирует Сигала РИА Новости.

Он добавил, что не имеет значения, кем проштрафившийся является в жизни — обычным блогером, финансовым директором, бывшим или действующим политиком.

В начале января Twitter бессрочно заблокировал личный аккаунт Трампа @realDonaldTrump, так как руководство сервиса посчитало, что новые посты президента могут спровоцировать очередную волну насилия в стране. До этого компания вводила временную блокировку аккаунта президента, но после атаки на Капитолий сделала запрет постоянным, писал NEWS.ru.