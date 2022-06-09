Twitter готов передать Маску данные о фейковых аккаунтах Twitter готов передать Маску данные о фейковых аккаунтах ради завершения сделки

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Руководство Twitter готово пойти навстречу миллиардеру Илону Маску и предоставить ему доступ к внутренней информации компании, а частности — к данным обо всех опубликованных в социальной сети твитах. Об этом изданию The Washington Post рассказал осведомлённый источник. По его словам, в настоящее время доступ к базе имет около 20 компаний.

Как раcсказал собеседник WP, Маску намерены предоставить доступ к массиву данных, включающему в себя информацию обо всех опубликованных твитах — ежедневно в Twitter появляется более 500 млн публикаций. Сейчас доступ к базе данных имеют порядка 20 компаний на платной основе. Массив содержит в себе записи твитов, информацию об учётных записях и устройствах, с которых они поступают.

По словам представителя Twitter Скотта Бисанга, компания намерена поделиться информацией с Маском ради завершения сделки. Там считают, что такого рода соглашение отвечает интересам всех акционеров.

Мы намерены закрыть сделку и обеспечить исполнение соглашения о слиянии по согласованной цене и на согласованных условиях, — заявил Бисанг.

Предполагается также, что данные шаг поможет уладить конфликт между Twitter и Маском. Несколько дней назад бизнесмен заявил, что руководство соцсети препятствует в предоставлении ему данных о фейковых аккаунтах на платформе.

25 апреля руководство компании официально сообщило о том, что Маск покупает Twitter. Сумма сделки оценивалась в $44 млрд. По имеющимся данным, миллиардер планировал выплатить $21 млрд из личных денег, а также занять у банков еще $25,5 млрд.

13 мая стало известно, что бизнесмен приостановил сделку. Он инициировал проверки числа фейковых подписчиков и ботов в соцсети, проверив на подлинность 100 случайных аккаунтов Twitter. 15 мая Маск заявил, что не будет покупать Twitter, пока число ботов не станет меньше 5%.

После этого шага Twitter обвинил его в нарушении соглашения о неразглашении.