«Тупица»: американцы обозлились на Байдена из-за санкций против России Американцы обозлились на президента Байдена из-за антироссийских санкций

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Читатели американского журнала National Review раскритиковали действия нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена за введение антироссийских санкций. По мнению жителей Штатов, власти «своими санкциями взвинтили цены на нефть». Некоторые указали на то, что никто не просил их ввязываться в конфликт на Украине, а выделенные Киеву деньги можно было направить на борьбу с кризисом в США.

Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов, которые весьма пригодились бы американцам, — заявил пользователь с ником kelly3.

Многие озвучили мнение, что в истории США ещё не было более некомпетентного руководства.

США своими санкциями взвинтили цены на нефть. Тупицы, — поделился читатель с ником LysanderMcgrath.

Некоторые назвали президентство Байдена «катастрофой».

Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер ранее заявила, что Запад «слишком долго унижал» Россию и пренебрегал ею. Она также призвала Запад заняться собственными проблемами, а не вмешиваться в конфликт на Украине. Она отметила, что «Украина исторически была частью влияния Российской империи», а поскольку она не является членом НАТО, Западу не следует вмешиваться. Однако он «продолжает вторгаться и вторгаться».