Троих американцев посадили пожизненно за убийство темнокожего

Трёх граждан США признали виновными в убийстве афроамериканца Ахмода Орбери. Суд штата Джорджия приговорил обвиняемых к пожизненным срокам. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл в феврале 2021 года в городе Брунсвик, Джорджия. 25-летний Орбери совершал пробежку, когда его начали преследовать трое мужчин — отец и сын Грегори и Трэвис Макмайкл и их сосед Уильям Брайн. Они преследовали темнокожего бегуна на двух автомобилях, приняв за грабителя, подозреваемого в серии местных краж. В результате Орбери был застрелен.

Присяжные признали виновными всех троих участников произошедшего. В результате сделавший смертельный выстрел бывший полицейский Трэвис Макмайкл приговорён к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Его отец Грегори Макмайкл также получил пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Их сосед Уильям Брайан, снимавший преследование на видео, сотрудничал со следствием и получил пожизненное заключение с правом прошения о досрочном освобождении.

В ходе процесса прокурор настаивал на том, что оснований для гражданского ареста не было, так как подсудимые не были уверенны в том, что именно Орбери является грабителем, они не были свидетелями факта преступления, а лишь предполагали. При этом темнокожий мужчина не имел при себе оружия и не угрожал преследователям. Также в ходе процесса звучали предположения, что преследование носило расовый характер.

В связи с резонансом, который вызвало данное дело, власти штата Джорджия отменили закон о гражданских арестах, который действовал со времён гражданской войны в США (1861–1865)

Ранее стало известно, что в США бывшую сотрудницу полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер признали виновной в убийстве по неосторожности чернокожего Данте Райта. Такое решение вынесло жюри присяжных.