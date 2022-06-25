«Трижды ложь»: WSJ про слова Байдена о вине Путина в росте цен Газета The Wall Street Journal назвала слова президента США Байдена о «путинском росте цен» трижды ложью

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Президент США Джо Байден

Слова американского президента Джо Байдена о том, что ответственность за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в США лежит на президенте России Владимире Путине, являются «трижды ложью», заявил обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкин — младший. Он напомнил, что свыше 50% нынешнего подорожания топлива в Штатах пришлось на период с декабря по конец февраля, то есть до начала спецоперации РФ на Украине и санкционной войны.

Если вы подозреваете, что цена на топливо в пять долларов за галлон объясняется тем, что Соединенные Штаты и весь мир не пускают российские энергоносители на рынок, подумайте еще раз: США и их союзники в основном не смогли удержать российскую нефть на рынке, — уверен обозреватель.

Он отметил, что двухлетняя пандемия сильно пошатнула спрос на бензин в США, что привело к остановке целого ряда нефтеперерабатывающих заводов, многие из которых сегодня в строй вернуть уже нельзя.

Ранее конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден заявил, что рекордные цены на бензин и высокая инфляция в США станут «убийственными» для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс. При этом в Белом доме отказываются признавать свою вину в кризисе и продолжают «показывать пальцем на всех, кроме себя», отметил он.