Три российские компании попали в черный список США США ввели санкции против российских «ОДК-Стар», «Дельта Аэро» и «Аэросилы»

Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения против трех российских компаний, говорится в документе входящего в американское Министерство торговли бюро по вопросам промышленности и безопасности. В черный список попали фирмы «ОДК-Стар», «Дельта Аэро» и «Аэросила».

В ведомстве заявили, что указанные компании «действуют вопреки интересам нацбезопасности и внешней политики США». В частности, по их сведениям, фирмы занимаются закупкой аэрокосмических компонентов, использующихся для производства иранских беспилотников. Кроме этого, Вашингтон ввел экспортные ограничения против двух компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и шести фирм из Китая.

Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что с 17 апреля вводит дополнительный запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров в рамках санкций в связи с ситуацией на Украине. В частности, ограничения коснутся поставок масла для автомобильных двигателей, труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, яхт, байдарок, прогулочных и спортивных судов. Кроме этого, санкции затронут некоторые виды измерительного и оптического оборудования, включая термостаты и микротомы.