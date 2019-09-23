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Сразу три члена экипажа авианосца ВМС США «Джордж Буш» совершили самоубийства на прошлой неделе. Об этом сообщил капитан корабля Шон Бэйли.

С тяжёлым сердцем я могу подтвердить потерю трёх моряков на прошлой неделе в отдельных, не связанных между собой инцидентах. Моё сердце разбито, — написал военнослужащий в посте в Facebook .

Он призвал подчинённых обращать внимание на коллег и просить о помощи в случае необходимости. Капитан отметил, что за последние два года пять членов экипажа покончили с собой.

Ранее News.ru писал, что бывший мэр города Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался в больнице после попытки суицида.