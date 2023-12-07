Три человека пострадали при стрельбе в университете в Лас-Вегасе

Фото: Общественное достояние

По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей в Невадском университете в американском Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба местной полиции в социальной сети Twitter (X). Предполагаемый виновник инцидента мертв.

Угрозы больше нет. Подозреваемый скончался. На данный момент нам известно о трех жертвах, но мы не знаем, как сильно они пострадали. Их число может меняться, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Невадского университета произошла стрельба. Полиция информировала о предполагаемых жертвах инцидента. В свою очередь, руководство университета призывало студентов и персонал заведения оставаться в укрытии. Позднее появилась информация, что полиция обнаружила тело предполагаемого стрелка.

Также стало известно, что накануне праздника Хеллоуин произошла стрельба в американском городе Индианаполис (штат Индиана). Неизвестные злоумышленники обстреляли участников вечеринки. В результате ранения получили девять человек в возрасте от 16 до 22 лет, позже одна девушка скончалась в результате кровопотери.