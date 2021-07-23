Три человека погибли в результате серии перестрелок в Сиэтле

В воскресенье, 25 июля, не менее трёх человек погибли, ещё пятеро получили ранения в результате серии перестрелок в американском Сиэтле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, ряд не связанных друг с другом перестрелок произошёл в промежутке трёх часов. В первом случае полиция прибыла после сообщения сотрудника бара о драке. Разнимая дерущихся, полицейские услышали рядом с баром выстрелы, после чего обнаружили раненого. Вскоре он умер от полученных ранений.

Во втором случае двое раненых были обнаружены рядом с парком. Один из пострадавших умер на месте, второй скончался в больнице. Сообщается ещё о троих пострадавших, которые были госпитализированы.

Также самостоятельно прибыли в больницу мужчина и женщина, получившие ранения. Мужчина сообщил, что получил пулю в парке после баскетбольного матча, женщина рассказала, что в неё стреляли на улице.

Ведётся расследование всех этих инцидентов.

Ранее стало известно, что в США установлен недельный рекорд по количеству перестрелок.