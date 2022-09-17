Три человека погибли при столкновении самолетов в США CBS: три человека погибли в результате столкновения самолетов в США

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В США три человека погибли в результате столкновения двух легких самолетов. Это произошло в штате Колорадо, сообщает CBS. По данным телеканала, в воздухе столкнулись Cessna 172 и Sonex Xenos.

Сообщается, что один из самолетов упал в поле, второй рухнул на рощу. Спасатели обнаружили на месте падения первого самолета два тела, третью жертву катастрофы нашли в обломках второго самолета.

Имена погибших не раскрываются. Местная полиция совместно с федеральными авиационными службами начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в США самолет, на котором находились девять пассажиров, упал в Тихий океан неподалеку от берегов Сиэтла.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что у побережья Латвии разбился частный самолет, который пытались перехватить истребители НАТО. Судно было зарегистрировано в Австрии. Отмечается, что самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании без конкретного пункта назначения. На его перехват были направлены истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии.