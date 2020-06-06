США

Три человека погибли при крушении самолёта в Калифорнии

08:26, 06 июня 2020
Фото: johnschreiber/twitter.com

Три человека погибли в результате крушения небольшого одномоторного самолёта в американском штате Калифорния.

Инцидент произошёл в городе Редлендс. По данным местной полиции, воздушное судно врезалось в склон горы, сообщает телеканал CBS. Причины аварии и другие подробности произошедшего не приводятся.

Полиция сообщила о катастрофе в Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее NEWS.ru писал о похожем инциденте в штате Иллинойс. Там жертвами крушения самолёта стали четыре человека — пилот и трое пассажиров. Авария произошла неподалёку от города Карлинвилль. На земле никто не пострадал.

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