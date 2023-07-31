Три человека погибли при аварии самолета в США

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Три человека погибли в результате аварии с участием легкомоторного самолета в американском штате Калифорния, сообщает агентство Associated Press. По имеющимся данным, инцидент произошел при попытке взлета.

Как сообщает агентство, самолет врезался в ангар и загорелся. На его борту находились пилот и два пассажира, все они погибли. К настоящему времени пожарные ликвидировали возгорание. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что девять человек стали жертвами крушения самолета в международном аэропорту суданского города Порт-Судан. Причиной трагедии стала техническая неисправность при взлете.

Кроме того, пять человек погибли при крушении самолета Cessna в Польше. Воздушное судно упало на ангар с людьми. Инцидент произошел в районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого (Мазовецкое воеводство). Представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында рассказала, что самолет совершал посадку в плохих метеоусловиях и врезался в ангар, где укрывались от непогоды десять человек. Помимо погибших, пять человек получили травмы и четыре не пострадали.