«Тревожное будущее»: в США озвучили главный страх перед Россией National Interest: США опасаются, что Россия нарушит баланс сил в Европе

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Вашингтон поддерживает Украину, чтобы не дать России захватить контроль над Европой, заявил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest. По мнению Смита, Москва уже нарушает баланс сил благодаря своему влиянию в Восточной Европе.

Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для Вашингтона это тревожное будущее, — пояснил автор статьи.

Смит подчеркнул, что внеблоковый статус Украины несет для России историческую важность. Москва помнит вторжения Гитлера и Наполеона, пояснил эксперт, и потому стремится максимально обезопасить западные границы.

Ранее профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс заявил, что администрация президента США Джо Байдена и Европа с НАТО руководствуется исключительно политическими мотивами в украинском конфликте. По мнению специалиста, Вашингтону давно пора было принять тот факт, что в этой войне им выиграть не суждено, и прекратить финансирование, потому что оно лишь увеличивает количество смертей.