Трэвис Скотт, Tyga и бойфренд Шер подрались в Каннах

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трэвис Скотт

Бывшие возлюбленные модели Кайли Дженнер — рэперы Трэвис Скотт и Tyga, а также нынешний возлюбленный Александр Эдвардс устроили драку на вечеринке Ричи Акивы в Каннах, передает Daily Mail. По данным газеты, конфликт произошел вскоре после того, как Трэвис и Tyga были неловко представлены друг другу на сцене.

По информации источников, драка началась, когда Скотт выхватил микрофон из рук Акивы после того, как тот представил Tyga и Эдвардса, сказав: «У нас есть T-Raww и A.E.» на сцене. Отмечается, что выходка Скотта побудила Эдвардса, который в начале вечера общался с Tyga, что-то ему сказать. Инсайдер рассказал, что Эдвардс сказал Скотту: «Пусть покажет любовь».

После слов Эдвардса Скотт начал подходить к охране Tyga и выкрикивать угрозы и оскорбления. По данным СМИ, агрессором был именно Трэвис: он и его команда вели себя нервно и неуравновешенно.

Он искал драки с кем угодно, если честно, — рассказал очевидец.

Трэвис и Тайга, как сообщается, находятся в напряженных отношениях из-за их прошлых отношений с Дженнер, но инсайдер отметил, что модель не была причиной конфликта. Tyga встречался с Кайли на протяжении двух лет, их отношения начались, когда ей было всего 17 лет. Блогер и Трэвис начали отношения в 2017 году, у них родилось двое детей: шестилетняя Сторми и двухлетняя Эйр. Пара рассталась в январе 2023 года.

Ранее американская певица Шер, которой 20 мая исполнилось 78 лет, вывела в свет молодого возлюбленного. В Сети появились кадры поцелуя пары.