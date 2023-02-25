Третья партия США поддержала «Резолюцию об усталости от Украины» Либертарианская партия США поддержала «Резолюцию об усталости от Украины»

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Либертарианская партия США поддерживает резолюцию группы конгрессменов, потребовавших у администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине. Соответствующее заявление было размещено в аккаунте партии в Twitter.

Мы поддерживаем недавно внесенную «Резолюцию об усталости от Украины». Вся помощь Украине должна быть прекращена сейчас же, — говорится в сообщении.

Некоторое время назад группа конгрессменов вынесла на рассмотрение документ, получивший название «Резолюция об усталости от Украины». Автором выступил член палаты представителей Мэтт Гетц, свои подписи под ней поставили еще 10 конгрессменов. Проект резолюции содержал требование к властям страны прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украины. Также авторы документа призывали все стороны конфликта к достижению мирного урегулирования.

Свои требования конгрессмены мотивировали тем, что поставки вооружения Киеву приводят к «значительному истощению» арсеналов США и ослабляют военный потенциал страны. Авторы резолюции отметили, что помощь Украине от США «непреднамеренно» способствует росту числа жертв среди гражданского населения.