Трансгендер впервые в истории США станет сенатором

https://static.news.ru/photo/5bc542c6-1e84-11eb-a867-fa163e074e61_660.jpg Сара Макбрайд Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории Соединённых Штатов Америки открытым трансгендером, который займёт место в сенате. Она представляет интересы штата Делавэр. Макбрайд победила в противостоянии с кандидатом от республиканцев Стивом Вашингтоном.

Новоиспечённый сенатор проходила практику в Белом доме во время президентства Барака Обамы, позже стала пресс-секретарём фонда Human Rights Campaign.

Три года назад также представитель Демпартии Даница Ройм победила на выборах в палату представителей Конгресса США, став первым трансгендером-законодателем, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СМИ США.

Члены Республиканской партии получают 47 мест в сенате Конгресса Соединённых Штатов Америки, следует из предварительных данных американских СМИ. Такой же результат пока фиксируют в штабе демократов. В частности, республиканцам отошло сенатское кресло в Айове, которое может оказаться решающим: Джони Эрнст переизбралась на новый шестилетний срок, обогнав демократа Терезу Гринфилд.

Кроме Эрнст, места сохранились за Шелли Мур-Капито (Западная Вирджиния), Митчем Макконнеллом (Кентукки, возглавляет республиканское большинство), Томом Коттоном (Арканзас) и Джимом Инхофом (Оклахома). На «открытых» выборах в Теннесси победу одержал Билл Хагерти (Республиканская партия).

Демократы, в свою очередь, переизбираются в Нью-Гэмпшире (Джин Шахин), Массачусетсе (Эдвард Марки), Род-Айленде (Джон Рид), Нью-Джерси (Кори Букер) и Делавэре (Кристофер Кунс).

Сейчас республиканцам принадлежит 53 места в сенате против 47 у Демпартии. Чтобы обладать большинством в 51 голос, последним необходимо чистое преимущество в четыре кресла. Если же их кандидат Джо Байден обойдёт Дональда Трампа на выборах главы США, то будет достаточно и 50, так как в этом случае председателем сената станет вице-президент Камала Харрис.

Предварительные результаты выборов президента США свидетельствуют о том, что оба кандидата сохраняют реальные шансы на победу. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп лишь немного уступает своему конкуренту, представителю Демократической партии Джо Байдену. Статистику приводит Fox News. По данным телеканала, Байдена поддержало 65 941 737 избирателей. За Трампа отдали голоса 64 262 438 человек, писал NEWS.ru.