Трампу запретили оглашать «чувствительную информацию» о штурме Капитолия

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Суд запретил экс-президенту США Дональду Трампу обнародовать «чувствительную информацию» по делу о беспорядках на Капитолийском холме, которые произошли в январе 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда. Таким образом судья удовлетворил ходатайство спецпрокурора США Джека Смита, требовавшего запретить команде Трампа делиться любыми данными, связанными с этим делом.

Ответчик и его адвокаты не должны прямо или косвенно делиться чувствительными материалами или их содержанием с каким-либо физическим или юридическим лицом, — говорится в тексте.

Прокуратура объяснила свое требование о запрете тем, что распространение подобных сведений способно помешать беспристрастному рассмотрению дела, в частности, испугать свидетелей.

Ранее сообщалось, что Трамп вместе со своими представителями намерен потребовать отвода судьи Федерального округа Колумбия Тани Чаткэн, а также смены места проведения суда по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Бывший президент отметил, что шансов на честный суд с нынешним судьей нет.

Кроме того, он назвал обвинения против него по делу о беспорядках у Капитолия политическим преследованием. Все связанные с этим события, по его мнению, являются погоней за человеком, который существенно опережает своих конкурентов в рамках предвыборной борьбы.