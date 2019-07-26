https://static.news.ru/photo/ef4533d8-b00a-11e9-bbe3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Omar Martinez/dpa/Global Look Press

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу потратить $2,5 млрд из фондов Пентагона на строительство пограничной стены.

Как сообщает РИА Новости , Верховный суд отменил решение нижестоящего суда, который счёл подобную трату средств незаконной.

Ранее сообщалось, что Трамп перенаправил средства Пентагона на строительство отрезка стены после того, как не получил запрошенные деньги. С администрацией президента судились демократы и организации по защите окружающей среды.

Как писал News.ru, хозяин Белого дома в очередной раз заявил, что США срочно нуждаются в стене или другом заграждении на американо-мексиканской границе из-за серьёзных проблем с безопасностью. Трамп утверждал, что сооружение поможет бороться с преступностью, нелегальной транспортировкой людей и наркотрафиком.