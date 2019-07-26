Фото: Omar Martinez/dpa/Global Look Press

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу потратить $2,5 млрд из фондов Пентагона на строительство пограничной стены.

Как сообщает РИА Новости, Верховный суд отменил решение нижестоящего суда, который счёл подобную трату средств незаконной.

Ранее сообщалось, что Трамп перенаправил средства Пентагона на строительство отрезка стены после того, как не получил запрошенные деньги. С администрацией президента судились демократы и организации по защите окружающей среды.

Как писал News.ru, хозяин Белого дома в очередной раз заявил, что США срочно нуждаются в стене или другом заграждении на американо-мексиканской границе из-за серьёзных проблем с безопасностью. Трамп утверждал, что сооружение поможет бороться с преступностью, нелегальной транспортировкой людей и наркотрафиком.

 

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