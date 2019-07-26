Верховный суд США разрешил Дональду Трампу потратить $2,5 млрд из фондов Пентагона на строительство пограничной стены.
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Ранее сообщалось, что Трамп перенаправил средства Пентагона на строительство отрезка стены после того, как не получил запрошенные деньги. С администрацией президента судились демократы и организации по защите окружающей среды.
Как писал News.ru, хозяин Белого дома в очередной раз заявил, что США срочно нуждаются в стене или другом заграждении на американо-мексиканской границе из-за серьёзных проблем с безопасностью. Трамп утверждал, что сооружение поможет бороться с преступностью, нелегальной транспортировкой людей и наркотрафиком.