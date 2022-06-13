Трампу пригрозили уголовным делом в связи с попыткой штурма Капитолия AP: члены расследующего штурм Капитолия комитета заявили о возможном деле против Трампа

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Против бывшего президента США Дональда Трампа могут возбудить уголовное дело. Об этом заявлении членов комитета конгресса, расследующих штурм Капитолия, сообщает агентство Associated Press. По их данным, улик в отношении экс-главы государства достаточно для того, чтобы они послужили основанием для возбуждения дела.

Я бы хотел увидеть со стороны минюста расследование всех заслуживающих доверия обвинений в преступной деятельности со стороны Трампа, — заявил, в частности, член палаты представителей демократ Адам Шифф.

Он также добавил, что существуют определённые действия, «части усилий по отмене результатов выборов», доказательств расследования которых минюстом пока не видно.

Ранее комитет палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, представил первые доказательства того, что Трамп причастен к его организации. Комиссия из девяти членов возложила вину за случившееся непосредственно на Трампа, который знал, что проиграл президентские выборы 2020 года, но солгал народу, что его поражение стало следствием мошенничества Демократической партии.