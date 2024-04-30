Трампу пригрозили тюрьмой за комментарии по делу о выплате порноактрисе NBC News: судья пригрозил экс-президенту США Трампу тюремным заключением

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Дональд Трамп

Судья Хуан Мерчан пригрозил бывшему президенту США Дональду Трампу тюремным заключением в связи с нарушением постановления о неразглашении по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд). Телеканал NBC News уточняет, что речь идет о запрете всем сторонам процесса давать комментарии по делу.

Поскольку суд не обладает такой свободой действий (увеличить штраф. — NEWS.ru), он должен рассмотреть вопрос о том, может ли в некоторых случаях тюремное заключение быть необходимым наказанием, — приводит источник слова Мерчана.

Ранее суд оштрафовал Трампа на $1000 за каждое из девяти нарушений соответствующего постановления. По словам судьи, это максимальный возможный размер взыскания. В следующий раз будет рассмотрена возможность тюремного заключения экс-президента США. Суд также обязал Трампа удалить «оскорбительные публикации» в соцсети Truth Social к 14:15 (21:15 мск).

Президент США Джо Байден ранее в шутку назвал своего предшественника шестилетним «сонным Доном». Глава государства использовал аналогию с прикрепившимся к нему прозвищем «сонный Джо». Байден добавил, что чувствует себя замечательно.