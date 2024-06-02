Трампу предрекли участие в выборах независимо от приговора суда CNN: Трампа выдвинут кандидатом на выборах в США независимо от приговора суда

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп будет выдвинут в качестве кандидата на предстоящих выборах независимо от решения суда в Нью-Йорке 11 июля, сообщила CNN сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп. По ее словам, республиканцы готовы к любому варианту развития событий.

Мы готовы ко всему. <...> Мы номинируем Дональда Трампа кандидатом от республиканцев. Вот что действительно важно в конечном счете, — подчеркнула представитель партии.

Окончательное решение примут американцы в день голосования 5 ноября, напомнила Трамп, которая приходится миллиардеру невесткой. Она призвала сторонников экс-главы Белого дома выразить свой протест, поддержав кандидата от республиканцев на выборах.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп — младший заявил в интервью Такеру Карлсону, что его отца действительно могут посадить в тюрьму. По его словам, решение огласить приговор 11 июля, за четыре дня до съезда Республиканской партии, было принято не случайно.

Жюри присяжных в Нью-Йорке 30 мая признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывшего главу государства признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.