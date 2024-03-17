Трампу предрекли президентство в режиме «турбо» Спикер палаты представителей Джонсон: второй срок Трампа пройдет в турборежиме

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Дональд Трамп

В случае переизбрания экс-президент США Дональд Трамп будет вести политику, похожую на его первый срок в качестве главы государства, но в турборежиме, заявил в интервью The New Yorker спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон. По его мнению, республиканцы сохранят большинство в нижней палате парламента и вернут себе лидерство в сенате.

Трамп усвоил много болезненных уроков за свой первый срок, в том числе то, что либеральные бюрократы в правительственных учреждениях, возможно, работают против него. Второй срок Трампа будет таким же, как первый, но «на турбо». Я думаю, мы сразу приступим к гонкам! — сказал Джонсон.

В случае выигрыша Трампа спикер обещал сфокусироваться на борьбе с нелегальной иммиграцией и усилении экономического давления на Китай. Кроме того, администрация займется вопросами снижения налогов и увеличения добычи нефти и газа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с кровавой баней, если он не одержит победу на выборах главы государства в ноябре. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в городе Дейтон (штат Огайо). По мнению политика, это будет лишь начало бед.

До этого Трамп выразил уверенность, что одержит победу на предстоящих в ноябре очередных выборах главы государства. Политик считает, что у него и его сторонников будет возможность сказать действующему главе США, что он «ужасно работал».