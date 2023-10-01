Трампу предрекли победу на выборах президента США в 2024 году Спикер палаты представителей Маккарти: Трамп выиграет выборы президента в 2024-м

Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США в 2024 году, заявил в подкасте Face the Nation на телеканале CBS News спикер палаты представителей США Кевин Маккарти. Он подчеркнул, что политика экс-главы Белого дома сделала страну сильнее.

Я думаю, что президент Трамп будет нашим кандидатом и президент Трамп победит, потому что политика президента Трампа сделала Америку сильнее, — заявил Маккарти.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

28 сентября Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине с помощью низкой стоимости нефти. Цена за один баррель составляла бы $40, сказал американский политик в ходе выступления на митинге в Мичигане перед своими сторонниками.

Недавно Трамп заявил, что Украина все реже фигурирует в западных лентах новостей и это указывает на скорое поражение ВСУ. По его мнению, Киев вообще мог избежать конфликта, если бы пошел на территориальные уступки до начала боевых действий. Как уточнил миллиардер, он подразумевает Крым и другие регионы, которые теперь вошли в состав России. При этом Трамп подчеркнул, что смог бы договориться о справедливом мире, переговорив и с российским лидером Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским.