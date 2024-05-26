Трампу предложили неожиданного кандидата на пост вице-президента Politico: Трампу предложили назначить на пост вице-президента Никки Хейли

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Дональд Трамп

Члены Республиканской партии предложили экс-главе Белого дома Дональду Трампу рассмотреть возможным кандидатом в вице-президенты бывшего постпреда при ООН Никки Хейли, передает Politico. По данным журналистов, она боролась с миллиардером за номинацию от республиканцев для участия в выборах.

Люди на этих праймериз все еще голосуют за Никки Хейли. Я думаю, что нам нужно сосредоточиться на этой группе людей. Я надеюсь, что у нас будет вице-президент, который понравится этой группе, — отметил сенатор Роджер Маршалл.

Трамп также не исключает несколько других кандидатур на должность вице-президента, отметили в издании. Среди них оказались председатель Конференции конгрессменов-республиканцев Элиз Стефаник и губернатор Северной Дакоты Даг Бергам.

Ранее сообщалось, что Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки во время выступления в Чарлстоне в Южной Каролине. Она была основным конкурентом Трампа на праймериз. Ее уход сделал политика единственным претендентом на должность главы государства от Республиканской партии.

До этого политолог Андрей Перла уточнил, что шансы экс-президента США вновь стать главой Белого дома не настолько высоки, несмотря на победу на праймериз в 13 штатах из 15. Республиканский истеблишмент в Вермонте и богатые члены партии выступают против его кандидатуры, констатировал он.