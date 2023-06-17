Трампу могут запретить публиковать секретные документы The Hill: Трампу хотят запретить обнародовать информацию по делу о секретных документах

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Министерство юстиции США просит суд запретить бывшему президенту страны Дональду Трампу публиковать любые засекреченные материалы. Речь идет о процессе рассмотрения дела о хранении им секретных документов в резиденции Мар-а-Лаго, сообщает The Hill.

Министерство юстиции в пятницу подало ходатайство о блокировке для бывшего президента Трампа публикации любых засекреченных материалов, которые будут представлены его юридической команде на протяжении судебного дела о нарушении правил обращения с записями в Мар-а-Лаго, — отмечает издание.

По данным The Hill, Трампа хотят лишить возможности распространять информацию о самом расследовании, поскольку власти могут ее использовать в других делах против других лиц, еще не получивших обвинения.

Известно, что экс-президент и его адвокаты получат для ознакомления 31 документ, используемый Минюстом в ходе расследования против Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил суду в Майами, что не считает себя виновным в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами. При этом признание вины позволило бы экс-президенту пойти на сделку с обвинением и договориться об облегчении наказания. Ему и его помощнику Уолту Науте предъявлено обвинение по 38 пунктам. Каждый из них грозит 20 годами тюрьмы.