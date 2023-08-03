Трамп находится под стражей в здании суда по делу о вмешательстве в выборы

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп находится под стражей в здании суда округа Колумбия при предъявлении обвинений по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и захвате Капитолия его сторонниками в 2021 году, сообщил телеканал CNN. Сам политик не признает своей вины в инкриминируемых ему преступлениях.

Бывший президент Дональд Трамп находится под стражей в Окружном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия, и вскоре предстанет перед судом по уголовным обвинениям, — говорится в заявлении.

Трамп будет находиться под стражей во время судебной процедуры, но затем его освободят. В настоящее время политик уже вошел на первое слушание дела, которое было заведено против него специальным советником Джеком Смитом. Главное задачей слушания является одобрение мировым судьей условий залога, позволяющих Трампу находиться на свободе до суда.

Это уже третий раз за четыре месяца, когда бывший президент был арестован и привлечен к суду, — сказано в сообщении.

Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что генеральный прокурор Меррик Гарланд придумывает обвинения против него по указу президента США Джо Байдена. По словам экс-главы Белого дома, он вынужден тратить большое количество времени и денег на защиту.