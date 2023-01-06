Трампа выдвинули на пост спикера Конгресса США

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президента США Дональда Трампа выдвинули на пост спикера конгресса после 10 неудачных выборов, передает РИА Новости. Его кандидатуру предложил республиканец Мэтт Гетц.

Отмечается, что Трамп не является членом палаты, но и не набирает необходимых голосов, поэтому не станет спикером. Сам бывший президент опубликовал в социальных сетях карикатуру, на которой Джо Байден выступает в конгрессе, за ним сидит вице-президент Камала Харрис, а Трамп заседает на месте спикера палаты. Так как политик ранее официально выдвинулся кандидатом в президенты на выборах 2024 года, в этом контексте позиция спикера — третья по иерархии в США — выглядела бы понижением его электоральных ожиданий.

Ранее конгресс уже 11 раз пытался выбрать спикера палаты.

Ранее сообщалось, что комитет палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, рекомендовал конгрессу запретить экс-главе государства Дональду Трампу участвовать в следующих президентских выборах. Доклад подготовили по итогам допроса многочисленных свидетелей событий и изучения документов.

После выборов президента США в 2016 году, когда победу одержал Дональд Трамп, противники Республиканской партии требовали пересмотра результатов и неоднократно обвиняли власти РФ во вмешательстве в выборный процесс. В ЦРУ утверждали, будто президент России лично отдавал приказ о кибератаках с целью повлиять на американские выборы в 2016 году.