Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/b2677796-b4f5-11ea-8738-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру выдвинула группа австралийских профессоров права.

Да, это третья номинация Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Она основана на «доктрине Трампа», «доктрина Трампа» — нечто экстраординарное, как и многое из того, что делает Трамп. Он руководит в соответствии с двумя вещами, которых не было у многих политиков. Во-первых, у него есть здравый смысл. Он сокращает тенденцию Америки вмешиваться во все войны, — сообщил один из учёных, выдвинувших Трампа, Дэвид Флинт в интервью телеканалу Sky News Australia.

Флинт также высоко отметил достижение соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, которое было инициировано американским лидером. Кроме того, он подчеркнул, что Трамп стал первым президентом США, сделавшим страну «энергетически независимой от Ближнего Востока».

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Позднее американский президент сообщил о соглашении между Израилем и ещё одной арабской страной — Бахрейном. Два государства установят дипломатические связи. Кроме того, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страны наладят прямое авиасообщение, передавал NEWS.ru.