Трампа раскритиковали за страх перед Путиным Кандидат в президенты Хейли осудила Трампа за страх перед Путиным

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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп не может вновь стать лидером США, потому что испытывает страх перед президентом России Владимиром Путиным, заявила член Республиканской партии Никки Хейли, передает портал Huffpost. У миллиардера в период президентства «тряслись колени» при каждой встрече с российским коллегой, добавила она.

Главой США должен стать кандидат, который сможет справиться со страхом перед Путиным, уверена кандидат Хейли. При победе на выборах она планирует снять все обвинения с Трампа с целью объединения страны. После окончания президентской гонки нужно заняться развитием США, а не судами, констатировала член Республиканской партии.

В январе этого года Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Она согласилась со многими пунктами политики экс-главы Белого дома и призналась, что ранее дважды за него голосовала. Республиканец также исключила вариант выхода из президентской гонки.

До этого Трамп выразил уверенность в собственных возможностях прекратить противостояние на Украине еще до своей инаугурации. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не имеют представления о том, как эти обещания могут быть реализованы.